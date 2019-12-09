На нормандському саміті домовилися щодо транзиту газу, - росЗМІ

На нормандському саміті Україна і Росія домовилися про подальший транзит газу. Про це пише російський "Комерсант".

Повідомляється, що, за даними "Комерсанта", Росія і Україна домовилися щодо транзиту газу. Деталі поки не розголошуються.

Також повідомляється, що домовленості, по всій видимості, були досягнуті на переговорах в нормандському форматі. Підкреслюється, що Росію представляли міністр енергетики Олександр Новак і глава "Газпрому" Олексій Міллер, а українську сторону - міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Нагадаємо, раніше Росія наполягала, що для подальшого транзиту російського газу Україна має відмовитися від рішення Стокгольмського арбітражу про борги "Газпрому". За словами російського прем'єра Дмитра Медведєва, угода про транзит газу неможлива, поки Україна вимагає від "Газпрому" виконати рішення арбітражу і виплатити 3 млрд доларів.

У той же час повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" готовий відкликати новий позов проти "Газпрому", якщо за підсумками переговорів укладуть довгостроковий контракт на транзит газу до країн Європейського союзу.