Без нормандского формата РФ не согласится на обмен пленными, - Зеленский

Без Нормандского формата Россия не согласится на обмен пленными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, существует несколько списков на обмен пленными.

"Существует у нас пока два списки обмена. Они так и делятся, люди крымчане, они находятся в списке людей, о которых мы должны говорить в принципе только с РФ. От боевиков этот вопрос не зависит вовсе. Другой список - люди, которые на территории "ЛНР" и "ДНР". Этот список тоже есть. Третий - это люди, которые не имеют подтверждения со стороны "ЛНР" и "ДНР", что эти люди у них есть. По первым двум трекам мы просто готовы хоть завтра. Скажу, что РФ декларирует нам, что без Нормандского формата мы не дойдем до этого вопроса"

Напомним, ранее Зеленский заявил, что на нормандской встрече будет поднимать вопрос Крыма. По его словам, сейчас не существует другого трека, где обсуждается вопрос Крыма.

Также он сообщил, что во время встречи в нормандской формате обсудят вопрос амнистии на Донбассе. По его словам, нужно обсудить, каким образом должна происходить амнистия и кого она должна касаться.

Кроме этого, Зеленский заявил, что не боится Майдана. Он сказал, что кровопролития не будет, если люди захотят, чтобы он не был президентом.