Нормандского формата не хватает: Зеленский считает необходимым диалог с Путиным

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не все проблемные вопросы можно решить в нормандском формате. Поэтому необходимо сохранить диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский заявил в интервью Politico.

Он отметил, что возвращения 140 украинских пленных не состоялось, если бы не было диалога с президентом РФ.

"Только в нормандской формате - это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандской формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них - за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", - сказал Зеленский.

Президент уверен, что Украине не удастся остановить войну, если будет вестись лишь диалог с западными партнерами без России.

"Если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украины, вернуть все наши территории", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал, что договоренность о режиме "тишины" на Донбассе и обмен пленными стали результатом начала диалога с Путиным.

При этом он отмечал, что ведет ограниченную коммуникацию с Путиным, хотя она имеет предметный характер.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский считает, что Россия должна сделать ключевые шаги для достижения мира на Донбассе.