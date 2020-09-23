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Зеленский о мире на Донбассе: ключевые шаги должна сделать Россия

Киев, Среда 23 сентября 2020 12:36
Зеленский о мире на Донбассе: ключевые шаги должна сделать Россия
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация должна сделать ключевые шаги для достижения мира на Донбассе. Украина сторона хотела бы видеть с российской стороны больше желания для урегулирования конфликта.

Об этом в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

По его словам, Украина больше всего заинтересована в мире, поскольку война идет на ее территории.

"Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что войны когда-нибудь заканчиваются.

"Вопрос в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. Мы уверены на 100%, что украинские города - Донецк и Луганск - это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили в единой нашей государственной системе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что у него ограниченная коммуникация с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе.

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