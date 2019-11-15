Нормандский саммит позволит начать новый этап в реализации минских соглашений

Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Саммит состоится, поскольку были достигнуты значительные продвижения в переговорах

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что саммит в нормандском формате позволит начать новый этап в реализации минских соглашений. Об этом сообщают российские СМИ.

Также в Елисейском дворце подтвердили, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится 9 декабря.

"Саммит состоится, поскольку в период с лета этого года были достигнуты значительные продвижения в переговорах, которые, в частности, позволили обеспечить разведение войск в целом ряде зон напряженности", - указали в Елисейском дворце.

Нагадаємо, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил дату проведения встречи в нормандском формате. Лидеры государств согласовали дату проведения саммита в нормандском формате. Так, проведение нормандской встречи запланировано на 9 декабря. Другие подробности беседы президентов пока не известны.

Как сообщало РБК-Украина, ранее представитель Кабинета министров в парламенте Ирина Верещук заявила, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в декабре этого года. Она отмечала, что к встрече готовы лидеры всех государств-участников, кроме Российской Федерации.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в Москве видят возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года, поскольку Кремль наблюдает определенные сдвиги в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.