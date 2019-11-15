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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Новости » Политика     15.11.2019 - 17:58
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президенты договорились о дате нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил дату проведения встречи в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Офиса президента в Facebook.

Как сообщается, лидеры государств согласовали дату проведения саммита в нормандском формате. Так, проведение нормандской встречи запланировано на 9 декабря. Другие подробности беседы президентов пока не известны.

"Президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря", - заявили в ОП.

Напомним, ранее представитель Кабинета министров в парламенте Ирина Верещук заявила, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в декабре этого года. Она отмечала, что к встрече готовы лидеры всех государств-участников, кроме Российской Федерации.

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что в Москве видят возможность проведения саммита в нормандском формате до конца 2019 года, поскольку Кремль наблюдает определенные сдвиги в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

У Зеленского подтвердили дату нормандского саммита Саммит "нормандской четверки" планируется на 9 декабря
Новости Украины Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронНормандский формат
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