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Нормандський саміт дозволить почати новий етап у реалізації мінських угод

Новини » Політика     15.11.2019 - 19:20
Нормандський саміт дозволить почати новий етап у реалізації мінських угод
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Саміт відбудеться, оскільки були досягнуті значні просування в переговорах

В адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що саміт у нормандському форматі дозволить почати новий етап у реалізації мінських угод. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також в Єлисейському палаці підтвердили, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться 9 грудня.

"Саміт відбудеться, оскільки у період з літа цього року були досягнуті значні просування в переговорах, які, зокрема, дозволили забезпечити розведення військ в цілому ряді зон напруженості", - вказали в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном та обговорив дату проведення зустрічі у нормандському форматі. Лідери держав узгодили дату проведення саміту в нормандському форматі. Так, проведення нормандської зустрічі заплановано 9-го грудня. Інші подробиці розмови президентів поки не відомі.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше представник Кабінету міністрів в парламенті Ірина Верещук заявляла, що зустріч у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися в грудні цього року. Вона наголошувала, що до зустрічі готові лідери всіх держав-учасниць, крім Російської Федерації.

Крім того, помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомляв, що у Москві бачать можливість проведення саміту в нормандському форматі до кінця 2019 року, оскільки Кремль спостерігає певні зрушення у процесі врегулювання ситуації на Донбасі.

У Зеленського підтвердили дату нормандського саміту Саміт "нормандської четвірки" планується на 9 грудня
Новини України ФранціяНормандська четвірка
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