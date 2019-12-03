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Нормандский формат: Порошенко назвал "красные линии"

Новости » Политика     03.12.2019 - 13:40
Нормандский формат: Порошенко назвал "красные линии"
Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко предостерег украинскую делегацию от двусторонних переговоров с Путиным

Украинская делегация на нормандской встрече должна отстаивать позиции сохранения унитарности государства. Об этом с трибуны парламента заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мы должны четко принять дорожную карту по имплементации Минского процесса, где компонент по безопасности включительно с выводом войск, выводом российской техники и артиллерии предшествует политическому компоненту", – отметил Порошенко.

Он также предостерег украинскую делегацию от двусторонних переговоров с Путиным, во время которых Украина будет лишена поддержки европейских партнеров. Кремль, который пытается ускользнуть из-под действия санкций, будет продвигать идею двусторонних переговоров Украины с боевиками, что является недопустимым, убежден Порошенко.

"Никаких компромиссов относительно унитарности государства. Никаких переговоров с боевиками. Потому что их "мышиный король" расположен в Кремле. И с ним надо вести переговоры. Украина должна быть защищена позицией наших союзников. Переговоры должны быть проведены совместно", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что все желают мира и желают успеха украинской делегации. При этом украинский парламент должен быть мощным предохранителем, чтобы никто не пересек "красные линии" во время переговоров в нормандском формате, уверен депутат.

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Новости Украины Порошенко ПетрНормандский формат
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