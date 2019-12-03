ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нормандський формат: Порошенко назвав "червоні лінії"

Новини » Політика     03.12.2019 - 13:40
Нормандський формат: Порошенко назвав "червоні лінії"
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко застеріг українську делегацію від двосторонніх переговорів із Путіним

Українська делегація на нормандській зустрічі має відстоювати позиції збереження унітарності держави. Про це з трибуни парламенту заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Ми маємо чітко прийняти дорожню карту щодо імплементації Мінського процесу, де безпековий компонент включно з виведенням військ, виведенням російської техніки і артилерії передує політичному компоненту", – зазначив Порошенко.

Він також застеріг українську делегацію від двосторонніх переговорів із Путіним, під час яких Україна буде позбавлена підтримки європейських партнерів. Кремль, який намагається вислизнути з-під дії санкцій, буде просувати ідею двосторонніх перегорів України з бойовиками, що є неприпустимим, переконаний Порошенко.

"Жодних компромісів щодо унітарності держави. Жодних переговорів з бойовиками. Бо їхній "мишачий король" розташований у Кремлі. І з ним треба вести переговори. Україна має бути захищена позицією наших союзників. Переговори мають бути проведені спільно", – наголосив п’ятий президент.

Порошенко підкреслив, що всі прагнуть миру і бажають успіху українській делегації. При цьому український парламент має бути потужним запобіжником, щоб ніхто не перетнув "червоні лінії" під час переговорів у нормандському форматі, впевнений депутат.

Зустріч Зеленського і Путіна: про що говоритимуть президенти Порошенко: сьогодні немає жодної причини повертатися до "газової кабали" Кремля
Новини України Порошенко ПетроНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся