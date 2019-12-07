Нормандский формат: Порошенко напомнил о "красных линиях"

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко напомнил о заявлении трех фракций Рады

Оккупированные Россией территории нужно освобождать политико-дипломатическим путем. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил во время телемарафона "Красные линии", комментируя встречу в нормандском формате, которая состоится 9 декабря.

Порошенко напомнил о совместном заявлении трех фракций парламента, которое было принято накануне переговоров в нормандском формате. Это не требования отдельных политических сил, это требования украинского народа, убежден политик.

"Позиция первая: никаких компромиссов относительно устройства государства. Украина – унитарное государство, и позиция "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" твердая – мы никогда не допустим федерализации государства, какие бы ультиматумы не ставил Путин. Наше европейское и евроатлантическое развитие никогда не будет выставляться на торги. Мы не дадим Путину, шантажируя агрессией, лишить Украину европейских перспектив", – подчеркнул Порошенко.

Еще одна "красная линия" – это выполнение компонента по безопасности перед политическим – деоккупация Донбасса, вывод российских войск, техники и вооружения, разоружение незаконных военных формирований, восстановление украинского контроля над границей.

"И только после этого ставить вопрос о проведении выборов", – подчеркнул Порошенко.

Он также категорически отверг любые попытки вывести Крым за пределы переговоров.

"Помните, какой решительной была моя реакция на предложение одного из бывших депутатов – "Давайте Крым отдадим и вернем себе Донбасс?" – Никогда!Крым – это Украина, и никаких компромиссов по этому поводу не будет", – предупредил Порошенко.