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Нормандський формат: Порошенко нагадав про "червоні лінії"

Новини » Політика     07.12.2019 - 11:17
Нормандський формат: Порошенко нагадав про "червоні лінії"
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко нагадав про заяву трьох фракцій Ради

Окуповані Росією території потрібно звільняти політико-дипломатичним шляхом. Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив під час телемарафону "Червоні лінії", коментуючи зустріч у нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня.

Порошенко нагадав про спільну заяву трьох фракцій парламенту, яка була ухвалена напередодні переговорів у нормандському форматі. Це не вимоги окремих політичних сил, це вимоги українського народу, переконаний політик.

"Позиція перша: жодних компромісів щодо устрою держави. Україна – унітарна держава, і позиція "Європейської солідарноcті", "Батьківщини" та "Голосу" тверда – ми ніколи не допустимо федералізації держави, які б ультиматуми не ставив Путін. Наш європейський та євроатлантичний розвиток ніколи не буде виставлятися на торги. Ми не дамо Путіну, шантажуючи агресією, позбавити Україну європейських перспектив", – наголосив Порошенко.

Ще одна "червона лінія" – це виконання безпекового компоненту перед політичним – деокупація Донбасу, виведення російських військ, техніки та озброєння, роззброєння незаконних військових формувань, відновлення українського контролю над кордоном.

"І лише після цього ставити питання про проведення виборів", – наголосив Порошенко.

Він також категорично відкинув будь-які спроби вивести Крим за межі переговорів.

"Пам’ятаєте, якою рішучою була моя реакція на пропозицію одного з колишніх депутатів – "Давайте Крим віддамо і повернемо собі Донбас?" – Ніколи! Крим – це Україна, і жодних компромісів з цього приводу не буде", – попередив Порошенко.

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