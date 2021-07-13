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Нормандский формат - не место для обсуждения "Северного потока-2", - Путин

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Россия, Вторник 13 июля 2021 23:13
Нормандский формат - не место для обсуждения "Северного потока-2", - Путин Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Нормандский формат - не место для обсуждения "Северного потока-2" и других энергетических вопросов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ответ на соответствующее предложение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Путина News24 Russia.

Путин считает, что нормандский формат является политической площадкой и обсуждать на нём коммерческие проекты, такие как "Северный поток-2", невозможно.

"Нормандский формат или другие подобные форматы - это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами как "Северный поток", "Северный поток-2" или транзит газа через Украину", - заявил Путин.

Напомним, что Зеленский предложил обсудить строительство "Северного потока-2" в рамках норманского формата. Об этом он заявил на встрече с Меркель. Канцлер Германии положительно отреагировала на это предложение.

Ранее сообщалось, что Путин написал огромную статью об Украине. В ней он назвал нашу страну "детищем советской эпохи".

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