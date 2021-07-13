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Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2", - Путін

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Росія, Вівторок 13 липня 2021 23:13
Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2", - Путін Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Наталья Скороход

Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2" та інших енергетичних питань. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін у відповідь на відповідну пропозицію президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна News24 Russia.

Путін вважає, що нормандський формат є політичним майданчиком і обговорювати на ньому комерційні проекти, такі як "Північний потік-2", неможливо.

"Нормандський формат або інші подібні формати - це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами як "Північний потік"," Північний потік-2" або транзит газу через Україну", - заявив Путін.

Нагадаємо, що Зеленський запропонував обговорити будівництво "Північного потоку-2" в рамках норманського формату. Про це він заявив на зустрічі з Меркель. Канцлер Німеччини позитивно відреагувала на цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Путін написав величезну статтю про Україну. У ній він назвав нашу країну "дітищем радянської епохи".

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