Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2", - Путін
Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2" та інших енергетичних питань. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін у відповідь на відповідну пропозицію президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна News24 Russia.
Путін вважає, що нормандський формат є політичним майданчиком і обговорювати на ньому комерційні проекти, такі як "Північний потік-2", неможливо.
"Нормандський формат або інші подібні формати - це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами як "Північний потік"," Північний потік-2" або транзит газу через Україну", - заявив Путін.
Нагадаємо, що Зеленський запропонував обговорити будівництво "Північного потоку-2" в рамках норманського формату. Про це він заявив на зустрічі з Меркель. Канцлер Німеччини позитивно відреагувала на цю пропозицію.
Раніше повідомлялося, що Путін написав величезну статтю про Україну. У ній він назвав нашу країну "дітищем радянської епохи".