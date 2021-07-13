Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2", - Путін

Нормандський формат - не місце для обговорення "Північного потоку-2" та інших енергетичних питань. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін у відповідь на відповідну пропозицію президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна News24 Russia .

Путін вважає, що нормандський формат є політичним майданчиком і обговорювати на ньому комерційні проекти, такі як "Північний потік-2", неможливо.

"Нормандський формат або інші подібні формати - це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами як "Північний потік"," Північний потік-2" або транзит газу через Україну", - заявив Путін.