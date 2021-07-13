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Германия должна сказать, что сделает, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием России, - Кент

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Вторник 13 июля 2021 19:24
Германия должна сказать, что сделает, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием России, - Кент Фото: заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Заместитель помощника Госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что правительство Германии должно сказать, что сделает, чтобы "Северный поток-2" не стал оружием Российской Федерации. Поскольку российский газопровод негативно повлияет не только на Украину, но и на другие страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

"США считают "Северный поток-2" плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергобезопасности Европы, плохо для стран Балтии и Польши", - заявил Кент.

Он отметил, что США ввели санкции против газопровода и пытались дать пространство дипломатии.

"Германия говорит, что они лидеры Европы. Мы спрашиваем: что вы сделаете для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и стран Восточной Европы. Это принципиальная позиция. Канцлер Ангела Меркель будет в Вашингтоне, посмотрим что будет", - резюмировал представитель Госдепа США.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет требовать компенсаций в случае запуска газопровода "Северный поток-2" по двум принципам. Речь идет об обеспечении безопасности и выполнении Минских соглашений.

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Соединенные Штаты Америки Германия Северный поток-2
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