Нормандская встреча является возможностью для РФ вернуть Украине Донбасс, - Тейлор

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что нормандская встреча является возможностью для России вернуть Украине Донбасс. Об этом он сказал во время форума развития гражданского общества в Киеве, сообщает в Twitter журналист "Радио Свобода" Анастасия Москвичева.

Отметим, встреча лидеров "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря в Париже.

"В понедельник впервые за три года лидеры "нормандской четверки" проведут встречу, и это возможность для РФ вывести свои войска и вернуть Украине Донбасс", - заявил Тейлор.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне саммита в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины в закрытом режиме.

Ранее в МИД Украины рассказали о содержании документа, который участники встречи должны подписать по окончании саммита. По словам главы министерства Вадима Пристайко, проект решения "нормандской четверки" был согласован еще 2 сентября советниками сторон. Он является рабочим вариантом и ляжет в основу финального документа.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

Основной целью нормандской встречи должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

Прошлая встреча глав государств и правительств состоялась в Берлине три года назад. 19 октября 2016 были достигнуты договоренности о разведении сил на трех участках линии разграничения и подтверждена "формула Штайнмайера". Однако данные переговоры оказались малорезультативными, процесс разведения войск был сорван. После этого совместные встречи лидеров нормандской четверки не проводились.