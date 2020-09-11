Нормандская встреча советников: украинская делегация прибыла в Берлин

Украинская делегация прибыла в Берлин на встречу советников "нормандской четверки". Ее возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который является членом делегации, отметил, что Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"Пришло время провести следующий саммит лидеров стран нормандского формата", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от политической воли России.

Президент Зеленский накануне отметил, что у Украины нет остановок на пути к прекращению войны.

Кроме того, Зеленский надеется, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится сразу после переговоров политических советников.