ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Нормандська зустріч радників: українська делегація прибула в Берлін

Автор: Анастасия Рокитна

Українська делегація прибула в Берлін на зустріч радників "нормандської четвірки". Її очолює віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який є членом делегації, зазначив, що Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

"Настав час провести наступний саміт лідерів країн нормандського формату", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" залежить від політичної волі Росії.

Президент Зеленський напередодні відзначив, що у України немає зупинок на шляху до припинення війни.

Крім того, Зеленський сподівається, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться відразу після переговорів політичних радників.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Нормандський формат