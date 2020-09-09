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Зеленский о встрече "нормандской четверки": сложно, чтобы не сорвалась

Хмельницкая область, Среда 09 сентября 2020 16:09
Зеленский о встрече "нормандской четверки": сложно, чтобы не сорвалась
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сложно, чтобы нормандская встреча не сорвалась. Он напомнил, что 11 сентября будет встреча советников "нормандской четверки".

Об этом президент заявил на брифинге.

Володимир Зеленський зустрічається з представниками ЗМІ Хмельниччини.

Володимир Зеленський зустрічається з представниками ЗМІ Хмельниччини.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 9 вересня 2020 р.

"Очень сложно чтобы эта встреча не сорвалась. Мы все для этого делаем. 11 числа будет встреча, это уже говорит о том, что, я так верю и хочу, и мы делаем все, чтобы была встреча лидеров после встречи советников", - заявил он.

По его словам, нет остановки на пути к прекращению войны.

"Это говорит о том, что у нас есть диалог в рамках Нормандии и ТКГ", - заявил он.

Ранее он назвал дату встречи советников "нормандской четверки" - 11 сентября. Российская сторона это подтвердила.

В украинском МИД говорили, что министры иностранных дел "нормандской четверки" рассчитывают на встречу по Донбассу уже в сентябре.

Отметим, Владимир Зеленский надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.

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