"Нормандская четверка" согласовала разведение сил еще на трех участках, - источник

На саммите "нормандской четверки" лидеры Украины, России, Германии и Франции согласовали разведение сил на Донбассе еще на трех участках. Соответствующую информацию РБК-Украина подтвердил источник в украинской делегации.

По данным источника, российская сторона на переговорах настаивала на разведении сил по всей линии соприкосновения, однако на данный момент согласованы только три участка.

Отметим, до этого российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что на нормандской встрече не удалось договориться о разведении сил на Донбассе.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что лидеры Украины, России, Германии и Франции по итогам нормандской встречи подпишут коммюнике декларативного характера. Также источник заявил, что нынешняя встреча была "началом диалога" по урегулированию на Донбассе.

Ранее также сообщалось, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз длилась до 15 минут. Остальное время на встрече присутствовали члены делегации Украины и России.