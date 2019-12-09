"Нормандська четвірка" погодила розведення сил ще на трьох ділянках, - джерело

На саміті "нормандської четвірки" лідери України, Росії, Німеччини та Франції погодили розведення сил на Донбасі ще на трьох ділянках. Відповідну інформацію РБК-Україна підтвердило джерело в українській делегації.

За даними джерела, російська сторона на переговорах наполягала на розведенні сил по всій лінії зіткнення, проте на даний момент погоджено тільки три ділянки.

Відзначимо, до цього російські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що на нормандській зустрічі не вдалося домовитися про розведення сил на Донбасі.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що лідери України, Росії, Німеччини та Франції за підсумками нормандської зустрічі підпишуть комюніке декларативного характеру. Також джерело заявило, що нинішня зустріч була "початком діалогу" щодо врегулювання на Донбасі.

Раніше також повідомлялося, що зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним віч-на-віч тривала до 15 хвилин. Решту часу на зустрічі були присутні члени делегації України і Росії.