Нормандская четверка: результаты встречи в Париже

Нормандская четверка встретилась впервые за три года
Сегодня, 9 декабря, в Париже впервые за три года состоялась встреча нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. РБК-Украина подводит итоги саммита.
Обмен пленными
Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о проведении обмена пленными до 31 декабря текущего года.
Разведение сил
Путин и Зеленский согласовали разведение сил на Донбассе на трех новых участках. На данным момент не известно, на каких именно.
Вопрос газа
Зеленский и Путин договорились продолжать обсуждение газового вопроса как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах.
Зеленский на переговорах в Париже планировал расставить несколько акцентов. В частности, договориться об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года, а также согласовать хотя бы примерные сроки выведения российских войск с оккупированного Донбасса.
Также Зеленский заявлял о планах поднять вопрос восстановления контроля над всей украино-российской границей, после чего ставала бы возможной идея местных выборов в ОРДЛО с имплементацией "формулы Штайнмайера".
На полях саммита президент Украины Владимир Зеленский проведет отдельные встречи с лидерами Франции, Германии и России. График (время киевское):
Однако в ходе двусторонних перегововров график существенно сдвинулся, и брифинг состоялся уже поздним вечером.