Нормандская четверка: результаты встречи в Париже

Сегодня, 9 декабря, в Париже впервые за три года состоялась встреча нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. РБК-Украина подводит итоги саммита.

Стороны согласовали итоговый документ, в котором, в частности:

договорились о трех дополнительных участках разведения сил к концу марта

2020 года;

призывают Трехстороннюю контактную группу содействовать обмену пленными в формате "всех на всех";

считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в украинское

законодательство;

согласились провести еще одну встречу в нормандском формате в течение четырех месяцев для организации местные выборы.

По предварительной информации, на переговорах обсудили:

Обмен пленными

Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о проведении обмена пленными до 31 декабря текущего года.

Разведение сил

Путин и Зеленский согласовали разведение сил на Донбассе на трех новых участках. На данным момент не известно, на каких именно.

Вопрос газа

Зеленский и Путин договорились продолжать обсуждение газового вопроса как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах.

Чего хотел Зеленский

Зеленский на переговорах в Париже планировал расставить несколько акцентов. В частности, договориться об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года, а также согласовать хотя бы примерные сроки выведения российских войск с оккупированного Донбасса.

Также Зеленский заявлял о планах поднять вопрос восстановления контроля над всей украино-российской границей, после чего ставала бы возможной идея местных выборов в ОРДЛО с имплементацией "формулы Штайнмайера".

График нормандского саммита

На полях саммита президент Украины Владимир Зеленский проведет отдельные встречи с лидерами Франции, Германии и России. График (время киевское):

15:55 - прибытие в Елисейский дворец;

16:05 - встреча Зеленского с Макроном;

16:30 - встреча Зеленского с Меркель;

17:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата";

19:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Однако в ходе двусторонних перегововров график существенно сдвинулся, и брифинг состоялся уже поздним вечером.