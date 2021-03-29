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Не "Нормандия": в Кремле заявили, что готовят конференцию Путина, Меркель и Макрона

Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас организуется видеоконференция президентов России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. В частности, они обсудят обострение на Донбассе.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем", - заявил Песков.

При этом он отметил, что возможные переговоры Путина, Макрона и Меркель готовятся не как мероприятие формата "нормандской четверки", поэтому в переговорах не будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Песков также добавил, что на переговорах среди прочего обсудят обострение на Донбассе, однако эта тема не будет единственной.

"Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема", - уточнил он.

Напомним, на минувшей неделе в результате обстрела боевиков в районе Шумов Донецкой области погибли четверо украинских бойцов. После этого Киев инициировал внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, но оно не состоялось.

Кроме того, президент Владимир Зеленский обратился за помощью к "нормандской четверке" и анонсировал переговоры с лидерами нормандского формата.

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Новости Украины ПесковКремльНормандская четверка
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