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Не "Нормандія": у Кремлі заявили, що готують конференцію Путіна, Меркель і Макрона

Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зараз організовується відеоконференція президентів Росії, Німеччини і Франції Володимира Путіна, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Зокрема, вони обговорять загострення на Донбасі.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ми продовжуємо узгодження з Берліном і Парижем. Коли будуть конкретні підсумки погодження, ми вас поінформуємо", - заявив Пєсков.

При цьому він зазначив, що можливі переговори Путіна, Макрона і Меркель готуються не як захід формату "нормандської четвірки", тому в переговорах не буде брати участь президент України Володимир Зеленський.

Пєсков також додав, що на переговорах серед іншого обговорять загострення на Донбасі, однак ця тема не буде єдиною.

"Безумовно, зараз в подібному форматі обговорення без того, щоб порушити ситуацію на Донбасі, неможливо. Звичайно, ця тема так чи інакше буде фігурувати на порядку денному. Але це не єдина тема", - уточнив він.

Нагадаємо, минулого тижня в результаті обстрілу бойовиків в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

Крім того, президент Володимир Зеленський звернувся за допомогою до "нормандської четвірки" і анонсував переговори з лідерами нормандського формату.

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Новини України ПєсковКремльНормандська четвірка
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