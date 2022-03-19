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Нормалізація відносин з Путіним після подій в Україні буде помилкою,- Джонсон

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Субота 19 березня 2022 15:41
Нормалізація відносин з Путіним після подій в Україні буде помилкою,- Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що нормалізувати відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після подій в Україні - було б помилкою. Дії голови Кремля можна пояснити тим, що він злякався можливої революції у своїй країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Намагатися нормалізувати відносини з Путіним після цього, як ми це зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку",- заявив Джонсон.

Також прем’єр відзначив, що дії Путіна пояснюються тим, що він злякався української моделі у себе в Росії й запанікував перед можливістю революції у Москві.

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