В Кремле заявили, что дата нормандской встречи еще обсуждается

В России не исключают возможности проведения встречи в нормандском формате до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться до конца этого года. Однако когда именно состоится встреча в нормандском формате он не сказал.

"Я не могу назвать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудили дату проведения саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Стороны решили, что встреча в нормандском фомате состоится 9 декабря в Париже.

Кроме того, Макрон заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. Также Украина и Франция скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи в нормандском формате на самом высоком уровне.

Как писало РБК-Украина, президент Зеленский ожидает, что встреча в нормандском формате позволит решить ситуацию на Донбассе. Главными темами встречи будет обмен пленными между Украиной и Россией и решение конфликта на Донбассе.