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В Кремле заявили, что дата нормандской встречи еще обсуждается

Новости » Политика     17.11.2019 - 14:13
В Кремле заявили, что дата нормандской встречи еще обсуждается
Фото: Юрий Ушаков (из открытых источников)

Точной даты нормандского саммита в Кремле не называют

В России не исключают возможности проведения встречи в нормандском формате до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться до конца этого года. Однако когда именно состоится встреча в нормандском формате он не сказал.

"Я не могу назвать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном обсудили дату проведения саммита в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Стороны решили, что встреча в нормандском фомате состоится 9 декабря в Париже.

Кроме того, Макрон заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. Также Украина и Франция скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи в нормандском формате на самом высоком уровне.

Как писало РБК-Украина, президент Зеленский ожидает, что встреча в нормандском формате позволит решить ситуацию на Донбассе. Главными темами встречи будет обмен пленными между Украиной и Россией и решение конфликта на Донбассе.

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном Саммит "нормандской четверки" планируется на 9 декабря
Новости Украины КремльНормандский формат
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