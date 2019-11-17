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У Кремлі заявили, що дата нормандської зустрічі ще обговорюється

Новини » Політика     17.11.2019 - 14:13
У Кремлі заявили, що дата нормандської зустрічі ще обговорюється
Фото: Юрій Ушаков (з відкритих джерел)

Точної дати нормандського саміту у Кремлі не називають

У Росії не відкидають можливості проведення зустрічі в нормандському форматі до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, нормандський саміт з врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися до кінця цього року. Однак коли саме відбудеться зустріч у нормандському форматі він не сказав.

"Я не можу назвати конкретні терміни, тому що вони ще поки обговорюються, але очевидно в цьому році", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з французьким лідером Еммануелем Макроном обговорили дату проведення саміту в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони вирішили, що зустріч у нормандському фоматі відбудеться 9 грудня у Парижі.

Крім того, Макрон заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся. Також Україна та Франція скоординували підготовку змістовного наповнення зустрічі в нормандському форматі на найвищому рівні.

Як писало РБК-Україна, президент Зеленський очікує, що зустріч у нормандському форматі дозволить вирішити ситуацію на Донбасі. Головними темами зустрічі буде обмін полоненими між Україною та Росією та вирішення конфлікту на Донбасі.

Зеленський провів телефонну розмову з Макроном Саміт "нормандської четвірки" планується на 9 грудня
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