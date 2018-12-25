Nord Stream летом остановят на техобслуживание

Фото: Nord Stream (facebook.com-oilcapital.ru)

Магистраль остановится 16 июля утром и не будет работать до утра 30 июля 2019 года

Морской газопровод из Российской Федерации (РФ) в Германию Nord Stream будет остановлен для техобслуживания во второй половине июля 2019 года. Об этом следует из данных газотранспортных компаний NEL Gastransport GmbH и OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, морская магистраль остановится 16 июля утром и не будет работать до утра 30 июля 2019 года.

Отмечается, что в сутки Nord Stream прокачивает около 170 млн кубометров газа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что трубоукладочное судно Solitaire начало укладку газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Швеции.

Строительство газопровода в исключительной экономической зоне Швеции продлится до лета 2019 года. Для укладки трубопровода администрация порта Карлсхамн дополнительно наняла более 110 рабочих.

Ранее посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2", поскольку газопровод позволит России усилить влияние на Европу.

Кроме того, около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток-2" и требующую принять действия за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе.