Nord Stream летом остановят на техобслуживание

Магистраль остановится 16 июля утром и не будет работать до утра 30 июля 2019 года
Морской газопровод из Российской Федерации (РФ) в Германию Nord Stream будет остановлен для техобслуживания во второй половине июля 2019 года. Об этом следует из данных газотранспортных компаний NEL Gastransport GmbH и OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Как сообщается, морская магистраль остановится 16 июля утром и не будет работать до утра 30 июля 2019 года.
Отмечается, что в сутки Nord Stream прокачивает около 170 млн кубометров газа.
Ранее РБК-Украина сообщало, что трубоукладочное судно Solitaire начало укладку газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Швеции.
Строительство газопровода в исключительной экономической зоне Швеции продлится до лета 2019 года. Для укладки трубопровода администрация порта Карлсхамн дополнительно наняла более 110 рабочих.
Ранее посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин прекратить поддержку "Северного потока-2", поскольку газопровод позволит России усилить влияние на Европу.
Кроме того, около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток-2" и требующую принять действия за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе.