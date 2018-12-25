Nord Stream влітку зупинять на техобслуговування

Фото: Nord Stream (facebook.com-oilcapital.ru)

Магістраль зупиниться 16 липня вранці і не буде працювати до ранку 30 липня 2019 року

Морський газопровід з Російської Федерації (РФ) в Німеччину Nord Stream буде зупинений для техобслуговування у другій половині липня 2019 року. Це випливає з даних газотранспортних компаній NEL Gastransport GmbH і OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, морська магістраль зупиниться 16 липня вранці і не буде працювати до ранку 30 липня 2019 року.

Наголошується, що за добу Nord Stream прокачує близько 170 млн кубометрів газу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що судно Solitaire початок укладання газопроводу "Північний потік-2" у винятковій економічній зоні Швеції.

Будівництво газопроводу у винятковій економічній зоні Швеції триватиме до літа 2019 року. Для укладання трубопроводу адміністрація порту Карлсхамн додатково найняла більше 110 робітників.

Раніше посол Сполучених Штатів Америки в Німеччині Річард Гренелл закликав Берлін припинити підтримку "Північного потоку-2", оскільки газопровід дозволить Росії посилити вплив на Європу.

Крім того, близько 40 американських сенаторів внесуть в Сенат США резолюцію, спрямовану проти проекту газопроводу "Північний потік-2" і вимагає вжити дії за атаки РФ на українські кораблі в Керченській протоці.