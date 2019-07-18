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Зеленский заявил о еще одной масштабной схеме в оборонной сфере

Новости » Политика    18.07.2019 - 10:56
Зеленский заявил о еще одной масштабной схеме в оборонной сфере
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Офисе президента началось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики

В течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, в Офисе президента началось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

"Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в концерне "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении 5 ти лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только за несколькими сомнительными контрактами перечислили почти 30 миллионов долларов на счета оффшорных компаний за якобы предоставленные услуги", - заявил Зеленский.

Отметим, сегодня на заседании присутствуют глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник, а также директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Напомним, Зеленский подал законопроект об усилении люстрации. Согласно законопроекту под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, председателя Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, главам Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский ввел Давида Арахамию в наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром".

Также министр экономического развития Украины в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус был избран главой Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром"

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