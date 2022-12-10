Номінальні зарплати в Україні наблизились до рівня минулого року, реальні - істотно знизились

Номінальні зарплати в Україні наблизились до рівня минулого року, реальні (з урахуванням інфляції) - істотно знизились, особливо у приватному секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (грудень 2022 року).

Зростання кількості резюме також послабилося (крім ІТ та пошуку роботи за кордоном).

Як зазначили в НБУ, у листопаді поглибилося зменшення кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.

"Виплати бюджетним працівникам, у тому числі військовим, стримують погіршення добробуту домогосподарств", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році реальні зарплати зростатимуть з огляду на підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції.

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