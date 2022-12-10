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Номинальные зарплаты в Украине приблизились к уровню прошлого года, реальные – существенно снизились

Фото: реальные зарплаты в Украине существенно упали (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Номинальные зарплаты в Украине приблизились к уровню прошлого года, реальные (с учетом инфляции) существенно снизились, особенно в частном секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (декабрь 2022 года).

"Выплаты бюджетным работникам, в том числе военным, сдерживают ухудшение благосостояния домохозяйств", - говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, в ноябре углубилось сокращение количества вакансий на сайтах поиска работы.

Рост количества резюме также ослаб (кроме ИТ и поиска работы за границей).

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году реальные зарплаты будут расти, учитывая повышение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях, но довольно медленно из-за отраслевых диспропорций.

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