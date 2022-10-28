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НБУ спрогнозував, коли в Україні почнуть зростати зарплати

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 09:29
НБУ спрогнозував, коли в Україні почнуть зростати зарплати Фото: зарплати в Україні почнуть зростати у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Війна зумовлює зменшення доходів населення. У 2023 році реальні зарплати зростатимуть з огляду на підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2022 року).

За прогнозом НБУ, номінальні зарплати в Україні у 2022 році впадуть на 12,3%, реальні (з урахуванням інфляції) - на 26,9%. У 2023 очікується зростання на номінальних зарплат на 32,8%, реальних - на 4,6%.

НБУ спрогнозував, коли в Україні почнуть зростати зарплати

Як зазначається у звіті, кількість шукачів роботи значно перевищує наявні робочі місця, а впевненість зайнятих у стабільному отриманні доходів і наявності роботи низька. Це змушує шукачів роботи погоджуватися на роботу не за спеціальністю та зменшувати зарплатні очікування.

НБУ спрогнозував, коли в Україні почнуть зростати зарплати

В умовах зниження фінансової стійкості підприємств працедавці відкривають вакансії з меншим рівнем зарплати або не підвищують зарплати наявним працівникам. У результаті триває скорочення номінальних зарплат у приватному секторі, що за поточної високої інфляції означає суттєве скорочення зарплат і в реальному вимірі, йдеться в документі.

Хоча втрата трудових доходів частково компенсується соціальними допомогами уряду України та міжнародних організацій, а також виплатами військовим, добробут домогосподарств суттєво погіршився, що обмежує споживчий попит, додали в НБУ.

"Як і раніше, ми оцінюємо, що номінальні зарплати цього року знизяться на 12-13% насамперед за рахунок приватного сектору. У реальному вимірі вони знизяться на чверть", - йдеться у звіті.

За прогнозом НБУ, надалі відновлення економіки супроводжуватиметься пожвавленням попиту на робочу силу та відбуватиметься на тлі значних диспропорцій і дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах.

"Повернуться високі темпи щорічного росту номінальних зарплат. У наступному році вони перевищать свій довоєнний рівень, однак в реальному вимірі зростатимуть досить повільно через високу інфляцію", - зазначили в НБУ.

Водночас у наступному році, відповідно до проекту державного бюджету на 2023 рік, зростання соціальних виплат буде стриманим та відповідатиме зростанню прожиткового мінімуму. Надалі їх збільшення пришвидшиться завдяки нарощенню ресурсів бюджету, прогнозують в НБУ.

Нагадаємо, у липні Національний банк України прогнозував, що номінальні зарплати у 2022 році скоротяться на 12%, а в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) - на 27%.

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