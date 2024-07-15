Що таке "хиткі штати" і як вони вирішать долю президентських виборів у США

На виборах президента США обоє кандидатів особливо активно агітують у так званих "хитких штатах". Саме результати голосування у цих штатах і визначають долю президентських виборів в цілому.

У США вибори проходять за дещо специфічною схемою, порівняно з іншими країнами. Формально президента обирає не населення напряму, а колегія виборників, число яких у кожному штаті різниться, залежно від кількості населення.

Крім того, на рівні більшості штатів вибори проходять за схемою "переможець забирає усе". Тож аби стати президентом США потрібно перемогти у окремих штатах. Більшість штатів традиційно голосують чи за демократів, чи за республіканців. Але є так звані хиткі штати (swing states), де кандидати від обох партій мають приблизно рівні шанси перемогти. Щоб стати президентом США, потрібно 270 голосів виборників. 7 хитких штатів вкупі мають 93 голоси – більш ніж достатньо, щоб схилити шальки терезів чи то на бік Джо Байдена, чи то на бік Дональда Трампа.

За більшістю опитувань, Трамп утримує лідерство в хитких штатах - але, як правило, відрив співставний з рівнем статистичної похибки.

Арізона (11 голосів виборників)

Разташований на південному заході США, поряд із Каліфорнією, цей штат довгий час вважався надійно "червоним", тобто підтримував на виборах республіканців. Все змінили президентські вибори 2020 року, коли Байден переміг там з мінімальним відривом у 0,3%.

Арізона межує з Мексикою, тож особливо постраждала від міграційної кризи. Тому штат став центром національних дебатів щодо імміграції. Така ситуація виникла протягом каденції Байдена, що налаштувало проти нього значну частину виборців. Разом з тим, близько третини населення штату складають латиноамериканці. Вони загалом більш схильні підтримувати Байдена, але Трамп також намагається здобути їх підтримку, апелюючи до традиційних католицьких цінностей.

Джорджія (16 голосів виборників)

Штат на південному сході США поряд із Флоридою, Джорджія вважалася республіканським штатом аж до 2020 року, коли там переміг Байден, так само як в Арізоні, з мінімальним відривом у 0,25% голосів. За опитуваннями, головна проблема, що хвилює населення Джорджії - це інфляція та подорожчання життя.

У Джорджії частка афроамериканців серед населення країни становить 33%. Вважається, що ця демографічна група сприяла тому, що Байден "перевернув" штат у 2020 році. Однак, за опитуваннями, багато чорношкірих виборців відчуває розчарування, що Байден зробив недостатньо для боротьби з расовою несправедливістю та покращенням ситуації в економіці.

Мічиган (15 голосів виборників)

Штат на півночі центральної частини США, в районі Великих Озер. Він традиційно був оплотом демократів, підтримуючи їхніх кандидатів з 1992 по 2012 рік. Однак у 2016 році населення Мічигану несподівано віддало перевагу Трампу. Успіх йому принесли апеляції до білих виборців із робітничого класу, особливо в сільській місцевості та колишніх промислових центрах. Трамп обіцяв їм відродити робочі місця у промисловості та переглянути торговельні угоди. Але вже у 2020 році симпатії виборців знову повернулися до Байдена.

В Мічигані найбільша в США частка арабських американців – це демографічна група, яка особливо гостро сприймає підтримку Байденом Ізраїлю на тлі військової операції в Секторі Газа. Тож цього разу вони можуть схилитися в бік Трампа.

Невада (6 голосів виборників)

Малонаселений штат з пустелями та горами, на території якого знаходиться Лас-Вегас. На останніх кількох виборах підтримував демократів. Але ситуація змінюється.

Головна проблема Невади - економічне відновлення, яке після пандемії коронавірусу у відбувалося повільніше, ніж деінде у США. У штаті найвищий рівень безробіття в країні, після Каліфорнії та округу Колумбія.

Мапа хитких штатів у США (фото: nytimes.com)

Друге місце за опитуваннями, посідає проблема імміграції. При цьому 30% населення Невади складають латиноамериканці. Власне за цю групу виборців відбувається основна боротьба.

Пенсильванія (19 голосів виборників)

Штат на північному сході США. У 2016 році Трамп там переміг з незначним відривом - 0,5%. Та вже за чотири роки перемога дісталася Байдену з перевагою трохи більше 1%.

Штат є одним з найбільш розділених за соціально-економічним укладом. На південному сході та на заході - великі міста Філадельфія і Пітсбург, де домінують демократи. Інша територія переважно сільська, де панують республіканці. Тож білі виборці з робітничого класу є ключовою електоральною групою для обох кандидатів. Як і в багатьох інших штатах, населення найбільше хвилюють економіка, питання абортів та імміграція.

У Пенсильванії сильні позиції має колишня суперниця Трампа на праймеріз Ніккі Гейлі. За неї проголосували 16% навіть попри те, що вона знялася з праймеріз. Тож публічна підтримка з боку Ніккі Гейлі може дати Трампу перевагу.

Вісконсин (10 голосів виборників)

Штат на півночі центральної частини США над озерами Верхнім і Мічиган. Майже 80% виборців у Вісконсині – "білі". Як і в штаті Мічиган, протягом останніх років падіння промислового виробництва призвело до зростання безробіття, що збільшує кількість прихильників Трампа.

З 1988 по 2012 рік перемогу у Вісконсині здобували демократи, однак на виборах в 2000 і 2004 роках відрив переможця становив лише 2% і 4% відповідно. На виборах в 2016 році Трамп перехопив штат, та вже у 2020-му ситуація змінилася на протилежну. І на цьогорічних виборах ситуація залишається непрогнозованою.

Північна Кароліна (16 голосів виборників)

Штат США на сході США, що поєднує Атлантичну низовину та гори Апаллачі. У ньому регулярно відбуваються зміни переможців. Близько 62% населення Північної Кароліни – неіспаномовні білі. У штаті також значна частка афроамериканців - 22,2%. Проблеми, які хвилюють виборців, пов’язані перш за все з економікою та зростанням вартості житла.