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НОК назвал лучшую украинскую спортсменку месяца

Новости » Спорт     03.01.2020 - 14:51
НОК назвал лучшую украинскую спортсменку месяца
Фото: Ольга Харлан (noc-ukr.org)

Ольга Харлан получила это звание в двенадцатый раз, что является рекордом среди всех украинских спортсменов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины определил фехтовальщицу Ольгу Харлан лучшей спортсменкой декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте НОК.

Согласно сообщению, звание лучшего тренера декабря получает ее наставник Юрий Марченко.

"Высокого признания НОК шестикратная чемпионка мира получила благодаря блестящей победе на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). По итогам сезона во второй раз подряд Ольга Харлан выиграла общий зачет у саблисток, став обладательницей Кубка мира. Это четвертый подобный трофей в ее спортивной карьере", - отметили в НОК.

Кроме того, в прошлом сезоне Ольга Харлан подтвердила свое лидерство и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

По данным НОК, для Ольги Харлан это уже двенадцатое высокое признание Олимпийского комитета, что является рекордом среди всех украинских спортсменов. Вслед за Харлан по количеству этих наград плотно идет Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, на счету которого 11 признаний лучшим спортсменом месяца.

Напомним, что Ольга Харлан - олимпийская чемпионка Пекина-2008, бронзовый призер Лондона-2012, двукратная призерка Рио-2016 по фехтованию на саблях.

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