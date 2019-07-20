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Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях

Новости » Спорт    20.07.2019 - 21:21
Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях
Фото: Ольга Харлан (twitter.com/OlympicUA/)

Харлан выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на сабле

Украинка Ольга Харлан сегодня, 20 июля, выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на сабле, который проходит в Будапеште. Об этом сообщает РБК-Украина.

Харлан в финале индивидуального турнира саблисток победила россиянку Софью Великую (15:14).

На пути к финалу в 1/8 Харлан выиграла Абандон Соеон Чой (15:12) из ​​Южной Кореи. В четвертьфинале украинка обыграла землячку Алину Комащук (15:14). В полуфинале Харлан встретилась с румынкой Бьянкой Паску, выиграв со счетом 15:5.

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