НОК визначив найкращу українську спортсменку місяця

Фото: Ольга Харлан (noc-ukr.org)

Ольга Харлан отримала це звання вдванадцяте, що є рекордом серед усіх українських спортсменів

Національний олімпійський комітет (НОК) України визначив фехтувальницю Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня 2019 року. Про це повідомляється на сайті НОК.

Згідно з повідомленням, звання найкращого тренера грудня отримує її наставник Юрій Марченко.

"Високого визнання НОК шестиразова чемпіонка світу отримала завдяки блискучій перемозі на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США). За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік у шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Це четвертий подібний трофей в її спортивній кар'єрі", - зазначили в НОК.

Крім того, у минулому сезоні Ольга Харлан підтвердила своє лідерство і на чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті світу.

За даними НОК, для Ольги Харлан це вже дванадцяте високе визнання Олімпійського комітету, що є рекордом серед усіх українських спортсменів. Слідом за Харлан за кількістю цих нагород щільно йде Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, на рахунку якого 11 визнань найкращим спортсменом місяця.

Нагадаємо, що Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призерка Ріо-2016 з фехтування на шаблях.