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Ночью ВСУ сбили все ракеты, которыми Россия планировала атаковать Днепр

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Днепр, Суббота 03 сентября 2022 08:06
Ночью ВСУ сбили все ракеты, которыми Россия планировала атаковать Днепр Фото: последствия обстрела Днепропетровской области на 3 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные по данным на утро субботы, 3 сентября обстреляли Днепропетровскую область ракетами и "Градами". Но ВСУ удалось сбить все 5 ракет, которые оккупанты направили на Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь была очень громкой…Россияне атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией… В Днепровском районе ВСУ все 5 российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя огнеборцы уняли. Никто не пострадал" , – рассказал он.

К тому же по его словам, по Никопольскому району россияне нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и раненых.

"В Никополе без разрушений. В Марганце изуродовано несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов. В Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская община. Есть разрушения частных домов. Люди невредимы", - добавил Резниченко.

Обновлено 8.08. По данным главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, все 5 ракет были сбиты в два часа ночи в Днепровском районе.

"Падение обломков повлекло 4 пожара в нескольких общинах - повреждена сельскохозяйственная техника (культиватор, жатка и два прицепа к трактору), загорелась детская площадка и выгорела сухая трава на площади 200 м². Пострадавших среди населения нет", - рассказал он.

Как сообщалось, в Днепре ночью 3 сентября прогремели взрывы. Позже воздушное командование "Восток" сообщило о работе ПВО.

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Днепр Днепропетровская область
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