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Вночі ЗСУ збили всі ракети, якими Росія планувала атакувати Дніпро

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Дніпро, Субота 03 вересня 2022 08:06
Вночі ЗСУ збили всі ракети, якими Росія планувала атакувати Дніпро Фото: наслідки обстрілу Дніпропетровської області на 3 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові по даним на ранок суботи, 3 вересня, обстріляли Дніпропетровську область ракетами та "Градами". Але ЗСУ вдалося збити всі 5 ракет, які окупанти спрямували на Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Ніч була дуже гучною…Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією… У Дніпровському районі ЗСУ всі 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав", - розповів він.

До того ж за його словами, по Нікопольському району росіяни завдали ударів з "Градів" та з важкої артилерії. Минулося без загиблих та поранених.

"У Нікополі без руйнацій. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди неушкоджені", - додав Резніченко.

Оновлено 8.08. За даними голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, всі 5 ракет було збито о другій годині ночі у Дніпровському районі.

"Падіння уламків спричинило 4 пожежі у кількох громадах - пошкоджено сільськогосподарську техніку (культиватор, жатка й два причепи до трактора), зайнявся дитячий майданчик та вигоріла суха трава на площі 200 м². Постраждалих серед населення немає", - розповів він.

Як повідомлялося, у Дніпрі вночі 3 вересня пролунали вибухи. Пізніше повітряне командування "Схід" повідомило про роботу ППО.

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