Ночью в центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой, ранены два человека

В ночь с понедельника на вторник, 22 июня, в центре Николаева произошел конфликт со стрельбой. В результате два человека получили ранения.
Инцидент произошел на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.
По предварительным данным, в конфликте участвовало две группы молодых людей.
Полиция пока не раскрыла детали, однако известно, что один из участников инцидента открыл огонь из травматического пистолета.
"Ранение получили двое: по словам очевидцев, один в область сердца, второй — в живот", - пишет издание.
На месте происшествия задержали одного человека.
"По словам свидетелей, он имеет отношение к конфликту. Сам задержанный свою причастность к инциденту категорически отрицает. Более того - говорит, что спокойно шел по улице, когда на него напали сотрудники полиции. Молодой человек не отрицает, что имеет при себе нож, однако утверждает что его также ему подбросил... сотрудник полиции!", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в субботу вечером, 19 июня, в Харькове произошел конфликт из-за парковочного места, который перерос в стрельбу.