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В Харькове произошла стрельба на парковке, есть пострадавший

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Харьков, Воскресенье 20 июня 2021 17:01
В Харькове произошла стрельба на парковке, есть пострадавший Фото: в Харькове произошла стрельба на парковке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В субботу вечером, 19 июня, в Харькове произошел конфликт из-за парковочного места, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел на улице Новоалександровская.

Правоохранителями предварительно установлено, что между двумя водителями произошел конфликт из-за парковочного место. Во время выяснения отношений один из участников выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону второго.

Пострадавший с ранением стопы был госпитализирован.

Вещественные доказательства были изъяты.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшему грозит до двух лет лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Одессе произошла перестрелка на Балтской дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват".

Кроме того, в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Стрелка задержали, пострадавшего доставили в больницу.

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Харьков Стрельба
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