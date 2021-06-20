В Харькове произошла стрельба на парковке, есть пострадавший

В субботу вечером, 19 июня, в Харькове произошел конфликт из-за парковочного места, который перерос в стрельбу. В результате инцидента один человек получил ранение.

Инцидент произошел на улице Новоалександровская.

Правоохранителями предварительно установлено, что между двумя водителями произошел конфликт из-за парковочного место. Во время выяснения отношений один из участников выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону второго.

Пострадавший с ранением стопы был госпитализирован.

Вещественные доказательства были изъяты.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Стрелявшему грозит до двух лет лишения свободы.

Все обстоятельства происшествия выясняются.