Вночі в центрі Миколаєва сталася масова бійка зі стріляниною, поранені дві людини

Інцидент стався на перетині проспекту Центрального та вулиці Соборної.

За попередніми даними, в конфлікті брало участь дві групи молодих людей.

Поліція поки не розкрила деталі, проте відомо, що один з учасників інциденту відкрив вогонь з травматичного пістолета.

"Поранення отримали двоє: За словами очевидців, один в область серця, другий - в живіт", - пише видання.

На місці події затримали одну людину.

"За словами свідків, він має відношення до конфлікту. Сам затриманий свою причетність до інциденту категорично заперечує. Більше того-каже, що спокійно йшов вулицею, коли на нього напали співробітники поліції. Молода людина не заперечує, що має при собі ніж, проте стверджує що його також йому підкинув... співробітник поліції!",- йдеться в повідомленні.