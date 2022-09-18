Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району: в ОВА информируют о пострадавших

"Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели почти 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет", - отметил чиновник.

Резниченко рассказал, что в городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач.

Кроме этого, произошло возгорание на местном рынке. Пожарным уже удалось потушить пожар. Задело также вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.

"В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших. В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо", - добавил глава ОВА.