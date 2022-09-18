Уночі росіяни тричі вдарили по Нікопольському району: в ОВА інформують про постраждалих

"Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів, що у місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових і приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.

Окрім цього, сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборцям уже вдалося загасити пожежу. Зачепило також ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.

"У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. У інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо", - додав глава ОВА.