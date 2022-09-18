Уночі росіяни тричі вдарили по Нікопольському району: в ОВА інформують про постраждалих

Російські окупанти у ніч на 18 вересня тричі вдарили по Нікопольському району Дніпетровської області. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років", - зазначив посадовець.
Резніченко розповів, що у місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових і приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач.
Окрім цього, сталося загоряння на місцевому ринку. Вогнеборцям уже вдалося загасити пожежу. Зачепило також ворожим обстрілом і дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.
"У Марганецькій громаді минулося без постраждалих. У інших районах ніч була спокійною і на цю хвилину тихо", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, російські окупанти протягом 17 вересня завдали ударів по трьох громадах Сумської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
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