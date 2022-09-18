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Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району: в ОВА информируют о пострадавших

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Воскресенье 18 сентября 2022 07:55
Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району: в ОВА информируют о пострадавших Фото: Ночью россияне трижды ударили по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 18 сентября трижды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели почти 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет", - отметил чиновник.

Резниченко рассказал, что в городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач.

Кроме этого, произошло возгорание на местном рынке. Пожарным уже удалось потушить пожар. Задело также вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.

"В Марганецкой громаде обошлось без пострадавших. В других районах ночь была спокойной и в эту минуту тихо", - добавил глава ОВА.

Напомним, российские кафиры в течение 17 сентября нанесли удары по трем общинам Сумской области. В результате атак врага никто не пострадал.

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