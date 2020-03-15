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Сегодня в Украине ожидается существенное похолодание

Новости » Общество     15.03.2020 - 10:00
Сегодня в Украине ожидается существенное похолодание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве регионов днем температура будет не выше +5 градусов, ночью до -5

Погода в Украине сегодня, 15 марта, будет солнечной, однако ожидается существенное похолодание на всей территории страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В центральных, восточных и западных областях синоптики прогнозируют солнечную погоду, температура воздуха опуститься до +3+5 днем, и -2-5 ночью. В Закарпатской области днем ожидается +6+8 градусов. На севере Украины температура составит +2+4 днем, и -2-4 ночью, в Харьковской области +1+3 днем. В южных областях будет более теплая погода - в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях +4+6 днем и 0+3 ночью, в Одесской области +5+7 днем и +1+3 ночью.

Сегодня в Украине ожидается существенное похолодание

Прогноз в Киеве

В столице в воскресенье будет без осадков, температура воздуха опуститься до +2+4 днем, а ночью до -1-3.

Сегодня в Украине ожидается существенное похолодание

Напомним, 14 марта в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. Днем почти во всех областях были порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В Киеве порывистый ветер, силой 15-18 метров в секунду, а в Киевской области порывы достигали 20 м/с.

Ранее РБК-Украина писало, что в Карпатах сохранялась снеголавинная опасность из-за оттепели. В частности, в горах Закарпатской области 14 марта был объявлен 3 уровень опасности схождения лавин.

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