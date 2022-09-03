UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночью дождь, а днем - осенняя прохлада: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Украине завтра будет прохладной, до +22 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В воскресенье, 4 сентября, в Украине снова ожидается спад температур. При этом ночью в большинстве областей пройдет дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, ночью в большинстве южных и центральных областей прогнозируется небольшой дождь, а на востоке - умеренный, местами с грозой.

На остальной территории будет сухо с переменной облачностью. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5 +13 градусов. Днем столбики термометра покажут в среднем +15 +22 градуса. Во всех регионах жара спадет, а ночью кое-где возможны заморозки.

В Киеве завтра будет сухая погода. Температура ночью прогнозируется в районе +8 +10 градусов, а днем +18 +20.

Напомним, на севере Украины уже были зафиксированы первые ночные заморозки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентр