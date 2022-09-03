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Вночі дощ, а вдень - осіння прохолода: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні завтра буде прохолодною, до +22 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У неділю, 4 вересня, в Україні знову очікується спад температур. При цьому вночі у більшості областей пройде дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

За даними синоптиків, вночі у більшості південних і центральних областей прогнозується невеликий дощ, а на сході - помірний, подекуди з грозою.

На решті території буде сухо з мінливою хмарністю. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +5 +13 градусів. Вдень стовпчики термометра покажуть в середньому +15 +22 градуси. У всіх регіонах спека спаде, а вночі подекуди можливі заморозки.

У Києві завтра буде суха погода. Температура вночі прогнозується в районі +8 +10 градусів, а вдень +18 +20.

Нагадаємо, на півночі Україні вже були зафіксовані перші нічні заморозки.

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