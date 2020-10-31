ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ночью на Донбассе было тихо, вчера - двое погибших

Донбасс, Суббота 31 октября 2020 07:18
Ночью на Донбассе было тихо, вчера - двое погибших
Фото: ситуация на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В то же время, на протяжении прошлых суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности относительно перемирия.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

Провокации врага продолжились ближе к обеду - противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала значительное увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе.

РБК-Украина писало, что вечером 30 октября завершилось срочное заседание Трехсторонней контактной группы из-за обострения на Донбассе. Стороны договорились вернуться к соблюдению перемирия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Донбассобстрел

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь