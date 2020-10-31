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Вночі на Донбасі було тихо, учора - двоє загиблих

Донбас, Субота 31 жовтня 2020 07:18
Вночі на Донбасі було тихо, учора - двоє загиблих
Фото: ситуація на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Инна Собора

Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Водночас, упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості відносно перемир'я.

Так, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Провокації ворога продовжились ближче до обіду - противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців Об’єднаних сил.

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала значне збільшення кількості порушень перемир'я на Донбасі.

РБК-Україна писало, що ввечері 30 жовтня завершилося термінове засідання Тристоронньої контактної групи через загострення на Донбасі. Сторони домовилися повернутися до дотримання перемир'я.

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